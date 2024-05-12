شاهد.. سيناريو اعتقال الفلسطينيين في الضفة المحتلة

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلة العالم في جنين، إن 28 فلسطينيا التي اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد من عموم الضفة الغربية، كان من ضمنهم أطفال وأسرى محررون.

وأضافت، أن الاعتقالات تركزت في مدينة بيت لحم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من هذه المدينة، كما أصدرت انذارات لبعض الأهالي بالتواجد في مراكز التحقيق الإسرائيلية القريبة من الضفة الغربية.

وأشارت مراسلة العالم إلى أن استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية.



ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي تعرضت لاستهداف بعبوات محلية الصنع شديدة الانفجار خلال اقتحامها مخيم بلاطة، فيما نشرت قوات الاحتلال قناصتها فوق أسطح المنازل في مخيم بلاطة.

من جهة أخرى هدمت آليات الاحتلال منزل الأسير 'نديم صبارنة' في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وعاودت اعتقال الأسير المحرر 'علي محمد غيظان' بعد اقتحام قرية قبيا غرب رام الله.