دومينو الاستقالات يصل الی مجلس الأمن القومي الاسرائيلي

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم نقلاً عن الإذاعة الإسرائيلية ان الاستقالة تأتي إثر عدم اتخاذ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارات بشأن اليوم التالي للعدوان على غزة وعودة العمليات شمال القطاع.

وتأتي الاستقالة بعد يومين من تقديم موشيك أفيف رئيس المنظومة الدعائية للإحتلال (هسبرا) استقالته عقب تعيينه بأشهر فقط.

وخلال الأسابيع الماضية، قدم مسؤولون إسرائيليون استقالتهم للفشل في إدارة العدوان على غزة، أو التنبؤ بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا.

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، رجحت القناة 12 العبرية الخاصة استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال الفترة المقبلة، وأن نقاشاً يدور حالياً حول خليفته.