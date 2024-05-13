شاهد.. مؤتمر في إسلام آباد لبحث تطورات العدوان على غزة

العالم - خاص بالعالم

تحت عنوان: "مؤتمر حماية المظلومين" عقد مجلس وحدة المسلمين مؤتمراً واسعاً في العاصمة إسلام آباد بحضور شخصيات دينية وعلمائية بارزة تمثل أكثر من عشرين حزباً باكستانياً، مسلطين الضوء على تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقال نائب مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وحدة المسلمين الشيخ ضيغم عباس لمراسل العالم: "أكثر من سبعة أشهر مرت وغزة تسبح بدماء الأبرياء، ليت الأمة الإسلامية تتوحد مثل ما نحن الان سنة وشيعة في هذا المؤتمر تحت رأية واحدة حماية لفلسطين ولنوصل صوتنا للحكومة الباكستانية والحكومات الإسلامية والضغط عليها للقيام بالمزيد من الجهود لوقف نزيف دماء الفلسطينيين".

وبدوره قال المفتي رئيس حركة أهل الحرم غلزار نعيمي: "الشعب الفلسطيني يقاتل دفاعاً عن الإسلام والقرآن والأقصى، يقاتل دفاعاً عن الانسانية التي يتغنى بها الغرب كذباً وزوراً، آن الآوان للأنظمة الاسلامية المتخاذلة أن تتخلى عن وقاحتها وتدافع عن فلسطين، وإلا فدماء الفلسطينيين ستطيح بهذه الانظمة ان بقيت ساكتة".

وفيما يتواصل العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة دون هوادة، أكد المؤتمرون أن هذا الظلم منقطع النظير سيؤول في نهاية المطاف لصالح الفلسطينيين في نصر غير مسبوق أيضاً.

وقال رئيس مجلس تضامن الأمة صاحب زاده أبو الخير زبير لمراسل العالم: " "اسرائيل" بدأت العدوان على الفلسطينيين لكن المعركة باتت غير محدودة وأصبحت مشكلة الصهاينة مع كل أحرار العالم، هذه بشارة نصر كبيرة، نصر يستعيد به الفلسطينيين حقوقهم المسلوبة منذ عقود، والمستقبل لفلسطين طبعاً و"اسرائيل" إلى زوال".

وحذر المشاركون الحكومة الباكستانية والحكومات العربية من مغبة التطبيع مع الكيان الغاصب، مؤكدين أن إجراء مماثل من شأنه أن يشعل المنطقة لأن غليان الشعوب الإسلامية لم ولن يتوقف إلى حين حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المنتهكة.

كلمة احدة يقولها المؤتمرون هنا لا مساومة على دعم فلسطين ولا تنازل عن مقاومة الاحتلال الصهيوني.