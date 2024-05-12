شاهد.. غوتيرش يطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

العالم - خاص بالعالم

في اليوم 219 من العدوان الاسرائيلي على غزة تواصل ماكنة القتل الاسرائيلية حصد ارواح الابرياء في القطاع.

وارتكب الاحتلال خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية اربع مجازر راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى حسب ما اعلنت وزارة الصحة في غزة لافتة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عدد من الفلسطينيين في غارات بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة بينهم اطباء ومسعفون وفق ما أعلن مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح. كما نفذت طائرات إسرائيلية غارات جوية مكثفة على حي السلام قرب معبر رفح استشهد على إثرها عدد من الفلسطينيين غالبيتهم الأطفال، وأصيب آخرون. كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل عنيف المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

دوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار. وفي كلمة مسجلة بثت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت جدد غوتيرش دعوته للعالم إلى العمل على وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية.

من جانبه تساءل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، عن الوجهة التي يمكن للفلسطينيين الذهاب إليها بعد تلقيهم أوامر من السلطات الإسرائيلية لإخلاء المناطق التي يتواجدون فيها، مشددا على أن الادعاء بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة كذب وتضليل.

وقال لازاريني أنه منذ بدء الحرب نزح معظم الناس في قطاع غزة عدة مرات بمعدل مرة كل شهر في المتوسط، موضحا أن بعض سكان القطاع ليس أمامهم خيار، سوى البقاء في مراكز إيواء الأونروا التي تم قصفها.