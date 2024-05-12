الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤
١١:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص..

شهادة أم فلسطينية تكشف عن جريمة اعدام شاب في مخيم نورشمس

الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

شهادات مؤلمة مستمرة تكشف وحشية الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه الأخير لمخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية. تفاصيل تتكشف عن قيام الاحتلال بإعدام الشاب رجائي بعد استخدامه كدرع بشري وتعذيبه ورميه من شرفة منزله.

العالم - مراسلون

حينما تفقد الأم ابنها فجأة تصبح الذاكرة التي تسير بها ترتبط بكل شيء يعود إليه.

مراسلة العالم، التقت بأم رجائي الذي أعدمه الاحتلال في منزله بعد تعذيبه ورميه من شرفة منزله خلال اقتحام مخيم نورشمس.

تتفقد منزلها الذي تحول الى ذكرى مؤلمة بنظرات مزدوجة ما بين الضعف الذي أحل بها بعد فقد بكرها وبين التظاهر بالتماسك أمام أحفادها الذين أمسوا يتامى الأب.

إنه الكيان الاسرائيلي غايته بالغة الوضوح وصورته البشعة أكثر وضوحاً في قتل المدنيين بمنازلهم الامنة لتحقيق هدف الإبادة الجماعية في غزة المكاومة والضفة المحتلة.

روابط ذات صلة

شاهد.. هكذا يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين في الضفة

شاهد.. سيناريو اعتقال الفلسطينيين في الضفة المحتلة