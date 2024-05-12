شهادة أم فلسطينية تكشف عن جريمة اعدام شاب في مخيم نورشمس

العالم - مراسلون

حينما تفقد الأم ابنها فجأة تصبح الذاكرة التي تسير بها ترتبط بكل شيء يعود إليه.

مراسلة العالم، التقت بأم رجائي الذي أعدمه الاحتلال في منزله بعد تعذيبه ورميه من شرفة منزله خلال اقتحام مخيم نورشمس.

تتفقد منزلها الذي تحول الى ذكرى مؤلمة بنظرات مزدوجة ما بين الضعف الذي أحل بها بعد فقد بكرها وبين التظاهر بالتماسك أمام أحفادها الذين أمسوا يتامى الأب.

إنه الكيان الاسرائيلي غايته بالغة الوضوح وصورته البشعة أكثر وضوحاً في قتل المدنيين بمنازلهم الامنة لتحقيق هدف الإبادة الجماعية في غزة المكاومة والضفة المحتلة.