شاهد.. ترامب يقرأ أغنية «الثعبان» !

العالم - الأمیرکیتان

وخاطب المرشح الجمهوري أنصاراً له تجمعوا في وايلدوود في واحد من أول تجمعات حملته الانتخابية منذ بدء محاكمته الجنائية في نيويورك، قائلاً: «إنها أغنية تسمى (الثعبان) وتتحدث عن الهجرة غير الشرعية ومدى غباء ما نفعله الآن».

وتحكي كلمات الأغنية التي تلاها ترمب قصة امرأة تهتم بثعبان ضعيف عثرت عليه قبل أن تموت مسمومة بلدغة منه. وعدّ ترمب أن «هذه هي قصة بلدنا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أغنية «الثعبان» كتبها أميركي من أصل أفريقي ناشط في مجال الحقوق المدنية، ولاقت شهرة من خلال مغني السول آل ويلسون عام 1968. وهي لا تتحدث عن الهجرة، لكن ترمب يستخدم كلماتها بانتظام، وقد فعل ذلك أول مرة عام 2016.

والرئيس الجمهوري السابق الذي سيواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، يستخدم خطاباً عنيفاً بشكل مزداد تجاه المهاجرين في الولايات المتحدة.

وقبل بضعة أشهر قال الجمهوري إن المهاجرين «يسمّمون دم» الولايات المتحدة، وهي تصريحات قوبلت بسيل من الانتقادات. واتهمه فريق حملة بايدن بتقليد أدولف هتلر.

وخلال حملته الرئاسية الأولى عام 2015، أثار ترمب صدمة بسبب تصريحات له حول المهاجرين غير الشرعيين الذين وصفهم بأنهم «مغتصبون».

ثم وعد ببناء جدار ضخم على الحدود البالغ طولها 3 آلاف كيلومتر مع المكسيك، لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الأميركية وهو مشروع لم ينجز.