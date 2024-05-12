قائد الثورة: كان لإستشهاد الشهيد زاهدي نتائج قيمة ومهمة

العالم – إيران

وأعلن عضو مكتب حفظ ونشر أعمال قائد الثورة الإسلامية، مهدي فضائلي، أن سماحة القائد استقبل اليوم عائلة الشهيد زاهدي الذي استشهد في هجوم الكيان الصهيوني الإرهابي علی القنصلية الإيرانية في دمشق.

وكتب مهدي فضائلي عبر حسابه على منصة X: إستقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آيةالله السيدعلي خامنئي بعد صلاتي الظهر والمساء اليوم عائلة الشهيد زاهدي بالتزامن مع مرور أربعين يوما من استشهاده.

وأوضح فضائلي أن سماحة القائد قال خلال هذا اللقاء: إن استشهاد الشهيد زاهدي كان له نتائج قيمة ومهمة، حيث تجلت عظمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكل هذا كان بفضل استشهاده.

وحسب فضائلي أكد آيةالله السيدعلي خامنئي لعائلة الشهيد: أن الشهيد زاهدي استشهد على يد أشقى الخلائق.

هذا و قدم رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية المسلحة اللواء محمد باقري، اليوم رتبة اللواء للشهيد زاهدي، التي وافق عليها قائد الثورة الإسلامية وجاءت تقديراً لسنوات من النضال والجهود المتواصلة التي بذلها الشهيد من أجل الحفاظ على أمن واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يذكر أنه الجنرالان المستشاران محمدرضا زاهدي ومحمدهادي حاجي رحيمي وخمسة من رفاقهما استشهدوا في الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في العدوان الصاروخي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق يوم 1 أبريل.