ولايتي: نرى اليوم نتيجة صبر وشجاعة سكان غزة

العالم – إيران

وأشاد ولايتي خلال هذا اللقاء بجهود شفيق التي امتدت لأكثر من ثلاثة أرباع القرن في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومة الكيان الصهيوني.

وهنأ ولايتي المقاومة وسكان غزة على انتصاراتهم الأخيرة، مؤكداً أن: الشعب الفلسطيني في غزة أثبت للعالم أنه يمكن هزيمة الظلم بالصمود والمقاومة، ونحن نشهد اليوم ثمرة صبر وشجاعة هذا الشعب.

وأضاف: شهد العالم اليوم جرائم فادحة بحق شعب غزة الأعزل، واستيقظت موجة من الوعي في الضمائر الحية واليقظة لمواجهة هذه الغدة السرطانية، وتجلى ذلك في انحدار هذا الكيان تدريجيا، وفي التظاهرات الطلابية للأميركيين والأوروبيين وسائر الطلاب والنشطاء المطالبين بالحرية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: إن الكيان الصهيوني زائل لا محالة، وسينتصر الشعب الفلسطيني المقاوم.

بدوره أعرب شفيق عن سعادته بلقاء ولايتي، وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها الدؤوب للقضية الفلسطينية، وقال: نشهد اليوم تشكل نظام جديد في العالم، ويجب علينا أن نلعب دورا أكثر فاعلية في هذا النظام الجديد.. وستلعب إيران دورا مهما في هذا النظام الجديد.

وأضاف: دخلنا الآن مرحلة جديدة، فمن جهة عملية طوفان الأقصى ومن جهة أخرى عملية الوعد الصادق ضربتا الخطط الظالمة للكيان الصهيوني وحماته الغربيين، وشكل العالم الإسلامي، بتضحيات الفلسطينيين ودعم الدول الكبرى والمؤثرة في المنطقة والعالم بقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدابير قائد الثورة الإسلامية المشرفة، موازنة جديدة حطمت هيمنة الدول الاستعمارية.

وتابع: سيكون النصر النهائي مع الفلسطينيين بدعم من جبهة المقاومة الشجاعة والتاريخية.. لم يعد العالم ذلك العالم الذي تحكمه أميركا وفرنسا، فالعالم اليوم قد تغيّر، وقد فقدت أميركا قوتها وهيمنتها وأصبحت ضعيفة للغاية.

وأضاف أثبتت هذه الحرب أن الفلسطينيين أقوياء، فكل الشعب الفلسطيني مستعد للتضحية، وقد تشكلت جبهة ومحوراً قوياً وكبيراً تلعب فيه إيران دورا أساسيا.