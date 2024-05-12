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النخالة من دمشق: مستمرون في القتال حتى النصر

النخالة من دمشق: مستمرون في القتال حتى النصر
الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الأحد، أنّ المقاومة الفلسطينية مستمرة في القتال حتى النّصر، وذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثامن.

العالم - فلسطين

وقال النخالة، خلال اجتماع أمناء فصائل المقاومة الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، إنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته يقاتلون في غزة في معركة لم يواجهوا مثلها من قبل.

وتابع أنّ الشعب الفلسطيني يقاتل في غزة كما لم يقاتل من قبل، وأنّ الاحتلال الإسرائيلي يواجه مقاومة لم يواجهها من قبل.

وشدّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أنّ المقاومة هي الخيار الأفضل، على الرغم من كلّ التضحيات والأرواح الطاهرة التي يقدّمها الشعب الفلسطيني.

وأضاف النخالة أن "حرب غزّة هي فرصة لكل المقاتلين في مواجهة المحور الصهيوني"، مشيراً إلى أنّ هذه الحرب تعدّ "اختباراً لنا جميعاً ولشعبنا الذي يعاني من الاحتلال والتهجير"، ولافتاً إلى أنّه "من دون قتال العدو سنبقى تحت الاحتلال".

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