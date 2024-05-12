الغارديان: "إسرائيل" معزولة خارجياً ومنقسمة داخلياً

العالم - فلسطين

وأقرّت الصحيفة، في تقرير اليوم الأحد، أنّ استمرار الحكومة الإسرائيلية في الحرب منذ أكثر من 7 أشهر لم يؤدِ إلى "تدمير" حماس، معترفةً أنّ المقاومة الفلسطينية "لا تزال تسيطر على مصير الأسرى"، الذين تتدهور حالتهم ويموتون في الأسر.

وكشفت "الغارديان" أنّ تقييم "الجيش" الإسرائيلي بأنه قتل ما بين 10 آلاف إلى 14 ألف مقاتل فلسطيني يعدّ مبالغاً فيه على نطاق واسع.

وانتقدت الصحيفة البريطانية السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال، تحت مسمّى "النصر الكامل"، مشددةً على أنّها أدت إلى "أكبر عزلة عالمية في تاريخ إسرائيل".

وأشارت "الغارديان" إلى أنّ "إسرائيل" تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، ويلوح في الأفق شبح أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ورأت الصحيفة البريطانية أنّ "إسرائيل" تعيش عزلة، مشيرةً إلى أنّ ذلك يتجلّى في الاحتجاجات التي تجتاح الجامعات الأميركية والبريطانية والأوروبية.

ولفتت أيضاً إلى طرد الأكاديميين الإسرائيليين من المحافل الدولية، وإلى أنّ رحلات الطيران تواجه صعوبة السفر إلى "إسرائيل"، ممّا يعزّز الشعور بالعزلة.

وعلى صعيد الوضع الداخلي الإسرائيلي، أشارت "الغارديان" إلى أن أكثر من 100 ألف إسرائيلي لا يزالون مشرّدين، مضيفةً أنّ الحرب تقلّص دخلهم وصحتهم العقلية.

وشدّدت على أنّه "في كل يوم يموت الجنود في غزّةّ من أجل تحقيق النصر الكامل الذي لا يتحقّق أبداً"، مشيرةً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تثبت بعد قدرتها على تحقيق هذا الهدف.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنّ الأدلة تشير إلى الفشل الإسرائيلي في الحرب على غزّة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم 219 ملحمة "طوفان الأقصى" رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وتتصدّى لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور القطاع كافة.

وتكبّد المقاومة الفلسطينية القوات الإسرائيلية الخسائر المادية والبشرية في الاشتباكات التي تخوضها وفي الكمائن التي تنصبها وتوقع بها الجنود الإسرائيليين.