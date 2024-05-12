فيديو خاص: أحداث خطيرة في الجامعة العربية الاميركية في جنين!!

العالم - خاص بالعالم

وفي هذا الاطار افادت مراسلتنا ان هذه الفعاليات تدعو الى حراك شامل في كل فلسطن المحتلة وانه لا حياة تدوم في الضفة الغربية مادام اهلنا في قطاع غزة تحت القصف والإبادة.

وتشهد الضفة الغربية حراكا طلابيا وشعبيا وفصائليا منذ بداية العدوان على غزة، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في غزة، وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن حقوقه بكافة الطرق في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واستشهد نحو 500 فلسطيني حتى الآن منذ عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر 2023، وجرح الآلاف، فيما اعتقل الاحتلال حوالي 8 آلاف آخرين.

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