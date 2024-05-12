تعرف على أكبر ضابط يصاب بنيران المقاومة في غزة منذ بداية الحرب

العالم _ فلسطين

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن نائب مراقب المنظومة الدفاعية الجنرال يوغيف بار شاشيت أصيب بمعارك في حي الزيتون بقطاع بمدينة غزة الجمعة الماضية.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن “يوغيف” أصيب بشظية خلال مرافقته كتيبة “ناحال”، منوهة بأنه أكبر ضابط يُصاب في القتال داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وكشفت كتائب القسام عن أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية، يوم الجمعة الماضية، مع قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، ودمّروا دبابة “ميركافاة 4” بقذيفة “الياسين 105” جنوب حي الزيتون.

وأشارت “القسام” إلى أن مجاهدي القسام قنصوا ضابطًا “إسرائيليًا” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وأصابوه إصابة مباشرة، بالإضافة لاستهداف تجمعًا لجنود الاحتلال بعدد من قذائف الهاون.

وحتى اليوم، اعترف الجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل (620) ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من بينهم (268) ضابطًا وجنديًا في المعارك البرية داخل غزة.

ولليوم 219 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.