فهمي هويدي: ما يجري في غزة هو جزء من الحوار العربي الإيراني + فيديو

العالم – إيران

وفي كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للحوار العربي الإيراني الذي انطلق مساء اليوم في العاصمة الإيرانية طهران قال فهمي هويدي: في الأسبوع الاول من الثورة الإسلامية في عام 1979 كنت هنا في طهران، مبتدئا الحوار العربي الإيراني.

وأضاف: كان ظني أنني أقوم بواجب لا نحتاج إلى 45 عاما لكي نتجادل حوله.. ولكن شاءت المقادير أن مرت العقود الأربعة وزيادة.

وقال: كنت آمل أننا قطعنا شوطا في الحوار العربي الإيراني.. ولكن لازلنا في الخطوة الأولى من الحوار الإيراني العربي.

وشدد فهمي هويدي على أن: ما يجري في غزة هو جزء من الحوار العربي الإيراني.

وبين أن الحرب التي دارت في فلسطين وطوفان الأقصى هي جزء من ثمرة الحوار الذي لم يعلن.

وخلص فهمي هويدي إلى القول: هذا نموذج التعاون غير المريء الذي أفضى إلى الكثير مما تمنيناه ونتمنى له أن يتقدم في المتغيرات القادمة، خصوصا إذا أدركنا بوعي حقيقي أن ما بعد 7 أكتوبر يختلف و ينبغي أن يختلف عما قبل السابع من أكتوبر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..