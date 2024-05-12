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مصر تعتزم التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي

مصر تعتزم التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي
الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصر، الأحد، اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان أمام محكمة العدل الدولية أواخر العام الماضي.

العالم _ افريقيا

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، بعد توسع الجيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته في رفح جنوبي قطاع غزة وسيطرته على معبر المدينة من الجانب الفلسطيني، وتعليق مفاوضات الهدنة بالقاهرة لمشاورات.

وقالت الخارجية المصرية إن إعلان التدخل في دعوى جنوبِ افريقيا يأتي في ظِل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءاتِ الإسرائيلية بحقِ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجددت القاهرة مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفيرِ الحماية اللازمة للمدنيين.

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