بوتين يقيل وزير الدفاع الروسي شويغو ويعين خلفا له

العالم - روسيا

كذلك أصدر بوتين مرسوما بتعيين شويغو أمينا عاما جديدا لمجلس الأمن القومي، خلفا لنيكولاي باتروشيف.

وقال مجلس الاتحاد الروسي في بيان نشره في قناته على "تيليغرام"، يوم الأحد، إنه تسلم جملة من الاقتراحات من الرئيس فلاديمير بوتين حول عدد من المرشحين لمناصب وزراء رؤساء الإدارات الاتحادية.

ووفقا للبيان اقترح بوتين تعيين أندريه ريموفيتش بيلوسوف وزيرا للدفاع، مكان الوزير الحالي سيرغي شويغو.

كما اقترح بوتين تعيين سيرغي إيفغينيفيتش ناريشكين مدير جهاز المخابرات الخارجية، وتعيين فلاديمير ألكسندروفيتش كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين قرر أن يكون على رأس وزارة الدفاع الروسية مدني، وذلك لتكون الوزارة منفتحة على التجديد والأفكار الرائدة.

وشغل بيلوسوف منذ 21 يناير 2020 منصب النائب الأول لرئيس وزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 19 مايو 2020، شغل منصب رئيس الحكومة بالنيابة.

تجدر الإشارة إلى أن شويغو وبموجب مرسوم أصدره بوتين في 6 نوفمبر 2012، شغل منصب وزير الدفاع الروسي خلفا لوزير الدفاع آنذاك أناتولي سيرديوكوف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن شويغو إلى جانب تعيينه في منصب سكرتير مجلس الأمن سيشغل أيضا منصب نائب الرئيس الروسي في اللجنة الصناعية العسكرية والمشرف على عمل الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني.