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الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بالدهيشة و’خر غربي الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بالدهيشة و’خر غربي الخليل
الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت في وقت سابق من فجر اليوم شابا من بلدة دير سامت غرب الخليل، واقتحمت بلدة يطا.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر أمنية لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت علي محمد صلاح (20 عاما)، وإبراهيم محمد الوهادنه (21 عاما)، ومارسيل ناهض عبادي (25 عاما) من المخيم بعد مداهمة منازل عائلاتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق من فجر اليوم الاثنين شابا من دير سامت غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد صافي الحروب بعد اقتحامها بلدة دير سامت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من أحياء بلدة يطا جنوب الخليل، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

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