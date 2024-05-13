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رئيس أركان الاحتلال يتحمل مسؤولية الفشل في عمليه 7 اكتوبر

رئيس أركان الاحتلال يتحمل مسؤولية الفشل في عمليه 7 اكتوبر
الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، تحمله مسؤولية فشل الجيش في حماية "الإسرائيليين" في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما نفذت المقاومة هجومها الكبير (طوفان الأقصى) على مستوطنات ومعسكرات غلاف غزة.

العالم- فلسطين المحتلة

وقال هاليفي في كلمة : "أنا الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها، وإلى المواقع التي اختطفوا منها"، في خطاب موجه للمستوطنين.

وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها رئيس أركان الاحتلال للاعتراف علناً بسمؤوليته عن الفشل في صد عملية المقاومة الفلسطينية في " 7 أكتوبر"، فيما سبق أن كشفت القناة "12" العبرية، أن استقالة هاليفي متوقعة، وأن نقاشاً يدور حالياً حول خليفته.

ورأت القناة في تقرير لها، الجمعة 26 أبريل/نيسان 2024، أنه بعد تلك الاستقالات "أصبح من الواضح أن جميع الضباط المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول سيعودون إلى ديارهم، بداية من رئيس الأركان".

وتابعت: "جهز العديد من الضباط بالفعل محامين استعداداً لتحقيقات الحرب، ومن المرجح أن حاليفا كتب رسالة استقالته إلى رئيس الأركان بعد تلقي المشورة القانونية، على افتراض أن جميع أقواله ستعرض أيضاً على لجنة التحقيق عند تشكيلها".

وأشارت القناة إلى أن "حاليفا هو الضابط الأول في سلسلة من القادة الذين سيضطرون إلى التقاعد في المستقبل القريب".

ولفتت إلى أن "مسألة هوية رئيس الأركان المقبل، الذي سيحل محل هاليفي في الوقت المناسب، تثير بالفعل قلق المنظومة الأمنية والسياسية على السواء".

ويشن جيش الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

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