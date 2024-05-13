مؤتمر الحوار الإيراني - العربي في طهران.. ماذا قال المفكرون العرب؟

العالم - مراسلون



تحت شعار 'التعاون والتفاعل'... يقام في طهران العاصمة مؤتمر الحوار الإيراني - العربي بمشاركة نحو اربعين مفكرا وخبيرا من 15دولة عربية، ليناقشوا مع نظرائهم الإيرانيين أهم القضايا التي تمس المنطقة والعالم الإسلامي من اجل التوصل إلى فهم أفضل للموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين إيران والعالم العربي.



وقال الأمين العالم السابق للجماعة الإسلامية في لبنان لمراسل العالم: "الحوار العربي الإيراني أمر ضروي جدا لشعوب المنطقة مع التحديات الكبيرة التي تزداد يوما بعد يوم وما يجري اليوم في فلسطين يجعل هذا الأمر أكثر الحاحا، لأن العالم كله اجتمع خلف المشروع الصهيوني وينبقي من باقي العالم ان يكون مجتمعا ويتحاور ويحاول ابعاد كل الخلافات القائمة بينهم".



حرب غزة وتداعياتها الإستراتيجية والجيوسياسية على المنطقة'، كانت الموضوع الابرز خلال هذا المؤتمر، حيث قدم خلاله تقييم للأبعاد السياسية وتداعياتها الإستراتيجية على القضية الفلسطينية، وتمت دراسة تداعيات الحرب على الأمن الإقليمي، وبحث التحديات الإغاثية والإنسانية التي تواجه المنظمات الدولية والمحلية في تقديم المساعدة للمتضررين. واستشرف المتحاورون 'مستقبل قوى المقاومة الفلسطينية والدولة الفلسطينية'، وسلطوا الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق حقوقه الوطنية.



وقال الباحث والأكاديمي الفلسطيني سامي العريان لمراسل العالم: "إن ما رأيناه في معركة طوفان الأقصى أن معسكر الأعداء كله تجمع في معسكر واحد حتى يقضى على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، المطلوب الان ان كل القوى الحية والتي تناصر القضية العادلة للشعب الفلسطيني والتي ترفض الهيمنية الإسرائيلية على المنطقة أن تكون متحدة، هذا الحوار الإيراني العربي هو جزء من الحملة التي تريد ان توحد الأمة الإسلامية ضد هذا العدو الهمجي".



المشاركون وخلال المؤتمر ناقشوا ايضا جملة من القضايا منها : 'دور الشرق الأوسط في النظام العالمي الجديد' تحليل الوضع الحالي للأمن الذاتي في "الشرق الأوسط" 'إمكانية إنشاء منتدى للتعاون الاقتصادي ودوره في أمن المنطقة'، 'أفق الحل السياسي في سوريا وإعادة البناء الاقتصادي' 'الحرب والسلام في اليمن والأبعاد الإقليمية والدولية لأزمته' 'التعاون النووي السلمي في المنطقة كأساس لبناء الثقة المتبادلة'.

حوار يرمي الى تقوية دور النخب الفكرية في تذليل العقبات القائمة بين إيران والعالم العربي.

<