في اليوم 220 للعدوان على غزة .. ما هي المنطقة الأكثر سخونة؟

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في دير البلح وسط قطاع غزة، إن مخيم جباليا شمالي قطاع غزة يعد المنطقة الأكثر سخونة في القطاع حيث يكثف كيان الاحتلال الإسرائيلي من قصفه المدفعي وغاراته الجوية على المخيم وكذلك منطقة معكسر شمالي القطاع.

وأضاف، أن مخيم جباليا ومنطقة معسكر تحولتا إلى ساحة اشتباك ومواجهات ضارية بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت واقتربت من خيام النازحين والمدارس في مخيم جباليا.

وأشار مراسل العالم، إلى أن الوضع في شمال قطاع غزة صعب جدا ويزداد خطورة في ظل استمرار القصف واستهداف المدنيين في مختلف مناطق الشمال مثل بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا.

هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى خمسة وثلاثين ألفا وأربعة وثلاثين شهيدا، وثمانية وسبعين ألفا وسبعمئة وخمسة وخمسين مصابا، منذ بداية العدوان.



وواصل جيش الاحتلال لليوم العشرين بعد المئتين قصف مناطق متفرقة من القطاع، وارتكب ثماني مجازر راح ضحيتها ستون شهيدا ومئة وخمسة عشر جريحا. كما أسفر العدوان عن استشهاد خمسمئة من الطواقم الطبية.

شهدت مناطق القطاع معارك واشتباكات ضارية بين المقاومة وجنود الاحتلال على أكثر من محور، حيث استهدفت المقاومة آليات عسكرية ومواقع للجنود ومستوطنتي سديروت وعسقلان فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة خمسين من ضباطه وجنوده.