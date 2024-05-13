اللواء سلامي: نهاجم قلب الاستكبار دون خوف

العالم - ايران

وقال اللواء "سلامي اليوم الاثنين خلال مراسم تدشين مقر خاتم الأنبياء (ص) للجراحة التخصصية في محافظة سمنان: لقد حول شعبنا الحصار إلى فرصة للتقدم وقد تم عرض الإنجازات الهائلة في مختلف المجالات.

وأضاف: لقد أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها أينما واجهت العقبات والعقوبات، حققت النجاح في الوقت نفسه وقوة نظام الجمهورية الإسلامية اليوم هي نتاج المقاومة امام الحرب التي لا نهاية لها وشنها مختلف بلدان العالم ضدنا.

وتابع أن العدو يعمل على معاقبة إيران وجعلها ان تستسلم مؤكدا: إن قيام الجمهورية الإسلامية بمهاجمة قلب الاستكبار دون خوف ومع معرفة العداء الشامل وعواقبه هو دليل على قوة الإيمان والصمود والإرادة والتقدم لدى الشعب الايراني.

وأضاف، إن ثقة القوات المسلحة بنفسها اليوم تستمد من ثقة الشعب بالنظام، وأضاف: ان التغلب على المشاكل والعقوبات يستلزم ان يكون الشعب بجانبنا.

وأضاف: يقوم الأعداء في عالم اليوم بإعداد احتياطياتهم لمهاجمة الجمهورية الإسلامية ولكن مع القيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية ودعم إرادة الشعب والمقاومة الدائمة، ستصبح البلاد أقوى من القبل.

وأشار إلى المشاريع التي يمكن افتتاحها في زيارة اليوم إلى سمنان قائلا: كل القوات والمسؤولين هم في خدمة الشعب وسنستخدم كل قوانا وإمكاناتنا لخدمة الشعب كما في السابق.