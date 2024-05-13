الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤
٠٣:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: واقع العدو الإسرائيلي تغير نتيجة التضحيات

الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :