أبو عبيدة يعلن انقطاع الاتصال بمجاهدين يحرسون 4 أسرى صهاينة

العالم-فلسطين

وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب عبر منصة "تليجرام"، " نتيجة القصف الصهيوني الهمجي انقطع اتصالنا مع مجموعة من مجاهدينا تحرس أربعة من الأسرى الصهاينة من بينهم الأسير هيرش غولدبيرغ بولين".

والشهر الماضي، بثت القسام فيديو للأسير غولدبيرغ بولين (23 عامًا)، من مواليد كاليفورنيا بالولايات المتحدة ويسكن مع عائلته في القدس المحتلة، اعتقل في حفل "نوفا" الموسيقي في ريعيم، مخاطبًا نتنياهو، وحكومته: "يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم، لأنكم أهملتمونا مع آلاف المواطنين الآخرين".

وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي أن الإدارة الأميركية تلقت التسجيل المصور للأسير الإسرائيلي لدى حماس هيرش غولدبيرغ بولين، والذي يحمل الجنسية الأميركية أيضًا.

وقال المسؤول لموقع أكسيوس إن قضية غولدبيرغ أثيرت خلال مكالمات هاتفية بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالإضافة إلى مسؤولين كبار في البيت الأبيض.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن إدارة بايدن طلبت من الوسيط القطري عدة مرات الحصول على دليل على أن غولدبيرغ بولين وأسرى أميركيين آخرين ما زالوا على قيد الحياة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، إن "سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظًا للتكرار مع أسرى العدو في غزة"، مؤكدًا أن "ما يسمى بالضغط العسكري لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها".

وفي 17 مارس/آذار الماضي، بثت القسام مقطعًا مرئيًا حول معاناة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وعنونته بـ"إسرائيل النازية تذيق جنودها الأسرى من الكأس نفسها التي تذيقها لشعبنا". ومطلع الشهر ذاته، كشف أبو عبيدة أن "عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرًا".