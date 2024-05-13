الآلاف من عشائر الخليل يعلنون رفضهم لاقتحام رفح

العالم - مراسلون

نصرة لغزة خرج الآلاف في مسيرة وسط الخليل جنوب الضفة الغربية، رفعوا شعارات ورددوا هتافات ضد حرب الإبادة، واستصرخوا العالم للدفاع عن غزة، وأن الوقت قد حان لتحرير فلسطين وانهاء العدوان وللأبد.

وقال الناطق باسم حزب التحرير في فلسطين، محمد عايش:"اليوم أهل غزة، الموت والقتل يقف علی كل باب من بيوتهم ويتربص بكل نفس، وبالتالي بعد ثبات منقطع النظير كشفوا حقيقة هذا الكيان الهزيل الواهن. هناك فرصة سانحة لأن تتحرك الامة وتغير الواقع، لاوقت، الوقت غيرسانح اليوم، السكين علی رقاب أهلنا في غزة، علی رقاب المسلمين في رفح، فماذا ننتظر؟ اليوم الفرصة سانحة لأن تغير الأمة مسار التاريخ".

المشاركون أشادوا بصبر وصمود غزة في وجه العدوان ودعوا الدول الإسلامية والعربية للوقوف الى جانب غزة، لاسيما في ظل حالة التضامن الكبيرة من قبل دول عالمية.

وقال الناطق باسم حزب التحرير في فلسطين، معاذ عياد:"هذه الفعالية وهذه المسيرة، صرخة ونداء موجه لأهلنا في غزة الصابرين الصامدين الثابتين علی مواقفهم المتحملين لكل صنوف القتل والتدمير ونقول لهم أنكم صبرتم وثبتم علی موقف الحق بل وبعثتم في الأمة معنی الجهاد وبعثتم فيها معنی الصمود في سبيل الله".

مع دخول الحرب شهرها الثامن واستمرار العدوان، يتوقع مراقبون أن حجم التضامن، سيتسع أكثر محليا وعالميا.

من الخليل الی غزة وصل صوت الاف المحتشدين ان غزة لا ولن تكون وحدها بل ان الاحتلال هو من اضحی وحده.