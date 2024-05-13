بالحديد والنار؛ حزب الله يفرض توازن حدده السيد نصرالله

العالم - لبنان

وقال السيد نصرالله:"جبهة لبنان هدفها الاول والحقيقي هو وقف المساهمة في الضغط علی العدو لوقف الحرب علی غزة".

ما جاء في كلمة السيد نصر الله من مواقف تؤكده المقاومة جنوبي لبنان، في الرد على الاعتداءات الاسرائيلية ضد القرى اللبنانية، ومساندة لمقاومة غزة الصامدة في مواجهتها الة العدوان والابادة الاسرائيلية.

وفي صور عرضها حزب الله تبدو واضحة نوعية الاسلحة الحديثة والنوعية التي بات الحزب يستعملها ضد جيش الاحتلال والياته ومواقعه في الاراضي المحتلة ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وتم رصد دبابة ميركافا من الجيل الثالث، لينطلق باتجاهها صاروخ الماس الموجه والمزود بكاميرا، ولحظات قليلة ينقض الصاروخ على الدبابة بمن فيها من جنود ويدمرها، بينما يعترف الاحتلال لاحقا باصابة اربع جنود كانوا على متنها.

وفي مشهد أخر نفذ حزب الله هجوماً بالمسيرات على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود الاحتلال في موقع ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية جنوب بيت هيلل بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

وتظهر الصور إصابة المسيرات المفخخة لأهدافها ما ادى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، الذي اعترف باندلاع حريق في بيت هيلل بعد انفجار طائرتين مسيرتين دون دوي صفارات الإنذار، في حين تحدّث الإعلام العبري عن إصابة خيمة لجنود الاحتلال بطائرة مسيّرة في بيت هيلل.

ومن تلك التطورات تبدو المقاومة في جنوب لبنان ويدها على الزناد بانتظار تطورات الميدان في وقت تتزايد فيه تهديدات قادة الاحتلال الاسرائيلي بشن عدوان على لبنان. وبين هذا وذاك تبدو الكلمة الاولى والاخيرة للميدان الذي بات محكوما بتوازن رعب فرضه حزب الله بالحديد والنار.