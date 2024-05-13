حزب الله يستهدف مبنيين لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة

العالم - لبنان

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع #غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‌‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واخرها في بلدة العديسة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏يوم الاثنين 13-5-2024 مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏واصابوها ‏إصابة مباشرة.‏

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 13 -05-2024 م

‏4 ذو القعدة 1445 هـ