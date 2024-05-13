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حزب الله يستهدف مبنيين لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة

حزب الله يستهدف مبنيين لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة
الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) أنها استهدفت مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابتها إصابة مباشرة

العالم - لبنان

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع #غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‌‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واخرها في بلدة العديسة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏يوم الاثنين 13-5-2024 مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏واصابوها ‏إصابة مباشرة.‏
وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الاثنين 13 -05-2024 م
‏4 ذو القعدة 1445 هـ

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