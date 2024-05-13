حزب الله يستهدف مبنيين لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة

العالم - لبنان
وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع #غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واخرها في بلدة العديسة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 13-5-2024 مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة.
وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 13 -05-2024 م
4 ذو القعدة 1445 هـ