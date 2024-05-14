كاظمي قمي: على الأمم المتحدة تسهيل عودة اللاجئين الأفغان الى بلادهم

العالم - ايران

وعن لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان "روزا أوتونباييفا"، صرح السفير والممثل الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية في أفغانستان "حسن كاظمي قمي " في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" انه وضمن اعلانه عن استعداد ايران لتقديم المساعدات الإنسانية فورا الى متضرري الفيضانات في افغانستان، تم التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة والنشطة للمنظمات الدولية لمساعدة الشعب الأفغاني في هذا اللقاء .

وكتب ايضا تمت مناقشة القضايا الراهنة لأفغانستان وتأثيرها على المنطقة، خاصة التبعات الاقتصادية والأمنية والثقافية لموجات الهجرة، مؤكدا على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدور أكثر نشاطا في حل الجذور الداخلية للهجرة الافغانية وتسهيل عملية عودة اللاجئين الافغان الى بلادهم.

وفي اشارة الى الدور التخريبي للسياسات الأمريكية في المنطقة وتأثير واشنطن غير المشروع على سياسات التنظيم، اكد كاظمي قمي على ضرورة الاهتمام بواقع أفغانستان والمنطقة من قبل الأمم المتحدة، خاصة خلال اجتماع الدوحة 3، والقيام بالدور الأساسي لتلك المنظمة في إرساء الاستقرار والسلام المستدام وإنشاء نظام سياسي عادل في أفغانستان من خلال التفاعل البناء والمستمر مع دول المنطقة.

ولفت السفير والممثل الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية في أفغانستان الى انه يمكن للمبادرات الجديدة، بما في ذلك مجموعة التواصل الإقليمية التي اقترحها جيران أفغانستان، أن تؤدي الى تشكيل اتجاهات ديناميكية وحلول مستدامة ومثبتة للسلام والاستقرار في أفغانستان بسبب الروابط التاريخية العديدة والمعرفة العميقة بالجيران.