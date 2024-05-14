شاهد.. السيد نصر الله يتصدر الترند اثر سخريته من 'غالانت'

العالم - لبنان

وفي مقطع الفيديو المتداول، قال السيد حسن نصر الله: "يعني هو في واحد اسمه وزير دفاع بيفهم وفي براسه عقل، بيقول قبل شهر: "نحنا قضينا على نصف مقاتلي "حزب الله" والنصف الآخر مختبئ".. هلأ كنت قول عنه إنه "مسطّل" (مسطول) والآن أقول عنه إنه مستهبل ومكتّر".

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وتساءل السيد نصر الله ساخرا: "هل جبهة لبنان في شمالكم تقول ذلك يا غالانت؟"



وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو وتصريح نصر الله، حيث تداولوه بشكل كبير على المنصة، مستهزئين بغالانت.



وفي شهر أبريل الماضي، زعم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارة له إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية، إن "حوالي نصف قادة حزب الله الميدانيين في جنوب لبنان تمت تصفيتهم، وإن الفترة القادمة ستكون حاسمة".



جدير بالذكر أن جيش الإحتلال اعترف أمس الاثنين بإصابة 4 من عناصره جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان باتجاه ثكنة "يفتاح" قرب حدود فلسطين المحتلة مع لبنان.