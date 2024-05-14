قطر: مكتب حماس في الدوحة سيظل مفتوحا

العالم - قطر

وأضاف، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي، أنّ "محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصلت إلى طريق مسدود، وعملية رفح أعادت الأمور إلى الوراء"، مضيفاً أنّ "المباحثات شهدت عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي في ما يتعلق بطريقة وقف الحرب".

وأعلن رئيس الوزراء القطري بحسب موقع العربي الجديد أن قطر أجرت تقييماً لوساطتها في ما يتعلق بالحرب على غزة، لكنها ستبقى موجودة كوسيط متى كانت هناك حاجة إليها، وأشار إلى أن "دولة قطر لم توقف التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس رغم التحديات التي مرت بها".