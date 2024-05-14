الهجوم على رفح وأوهام نتنياهو في القضاء على حماس.. الجامعات الأميركية وثمار الحراك الطلابي المناصر لفلسطين

العالم - بانوراما

فيما ذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال توغلت في عمق مدينة رفح. يأتي ذلك وسط تزايد استياء القادة العسكريين من حكومة الاحتلال، بسبب غياب خطة للحكم لما بعد الحرب.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: أفضى الحراك الطلابي في بعض الجامعات إلى اتفاق بين الإدارة والطلاب يقضي بقطع علاقات الجامعة بشكل كامل مع الشركات والمؤسسات الاسرائيلية مثل جامعة جونز هوبكنز التي تعد واحدة من أكثر الجامعات الأمريكية استثماراً في الشركات الإسرائيلية.



كما انضمت جامعات جديدة إلى الحراك مثل لوفن في بلجيكا، فيما دعا طلاب جامعة أمستردام الهولندية إدارة الجامعة إلى قطع كل علاقاتها مع الاحتلال.

الأمر الذي تكرر في عدة جامعات حيث احتل عدد من الطلاب في جامعة خنت البلجيكية أجزاء من الجامعة مطالبين بوقف الشراكة الاقتصادية بين الجامعة و"إسرائيل".



وفي جامعات سويسرا احتجاجات تطالب بمقاطعة أكاديمية للمؤسسات الداعمة لإسرائيل، واندلعت تظاهرات طلابية في جامعات بازل، وبرن، وفريبورغ ونوشاتيل.

فيما طالب نحو خمسمئة أكاديمي وباحث في جامعة أكسفورد البريطانية بتدريس الطلاب في قطاع غزة عن بعد عبر الإنترنت، داعين إدارة الجامعة إلى قطع العلاقات مع الشركات التي تدعم "إسرائيل" ومؤسساتها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.