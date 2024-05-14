'كربلاء طريق الأقصى' شعار الأربعين لهذا العام

العالم – إيران

وفي اجتماع اللجنة الثقافية بالأربعين، بحضور حجة الإسلام السيد عبد الفتاح نواب ممثل الفقيه في شؤون الحج والزيارة، ومجموعة من مسؤولي مقر الأربعين في قاعة منظمة الحج والزيارة الإيرانية صرح حجة الإسلام حميد أحمدي: بناء على الحركة الثقافية العظيمة للأربعين وباقتراح وتشاور الإخوة الإيرانيين والعراقيين وموافقة مسؤولي مقر الأربعين في إيران والعراق، تم اختيار هذا الشعار.

كما هنأ حجة الإسلام السيدعبدالفتاح نواب ممثل الفقيه في أمور الحج والزيارة، قائلا: الأربعينية هذا العام تختلف كثيراً عن الأعوام السابقة، فكما أن للحج البرائة من المشركين، للأربعين هذا العام أيضاً البرائة.

وتكريما لذكرى شهداء غزة، قال: جبهة الأربعين هي نفسها الجبهة المناوئة للكيان القاتل لأطفال فلسطين، وفي الواقع، يمكن فهم روح حركة الإمام الحسين وانتفاضته من خلال هذا الحدث الثقافي الضخم.