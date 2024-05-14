'هجوم رفح' على طاولة العدل الدولية نهاية الأسبوع

العالم - أوروبا

ويتضمن الطلب الأفريقي فرض إجراءات عاجلة إضافية على الكيان المغتصب الإسرائيلي لسحب قواته من رفح في جنوب قطاع غزة".

وستستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا الخميس وإلى رد كيان الإحتلال في اليوم التالي على ما جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة.

ولفتت وكالة "رويترز" في هذا الصدد إلى أن "الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتناسب مع الظروف المتغيرة في غزة".

ويأتي ذلك في إطار الدعوى المتعلقة باتهام الإحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، استمرارها منذ 7 تشرين الأول.

وكانت قد أصدرت المحكمة إجراءات تتعلق بالطلب من الكيان الإسرائيلي اتخاذ التدابير لمنع الإبادة الجماعية وتسهيل دخول المساعدات للقطاع المحاصر.