المغرب تفكك خلية إرهابية موالية لـ'داعش'

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وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة لوزارة الداخلية المغربية، عبر بيان، عن "تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، ينشط أعضاؤها بمدينتي "تيزنيت" و"سيدي سليمان"، مردفا أن ذلك أتى "في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة مخاطر التطرّف العنيف وتحييد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين".



وفي السياق نفسه، أكد المكتب إلى أن العملية الأمنية "مكنت من توقيف أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و44 سنة".



وتابع بأن "عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكّنت من حجز معدات شبه عسكرية من بينها سترة تكتيكية وخوذة ومنظار تسديد وقناع، بالإضافة إلى مخطوطات ذات طابع متطرف، ومجموعة من الدعامات الإلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة".

ووفق البيان، تشير المعلومات الأولية إلى أن "عناصر هذه الخلية الإرهابية انخرطوا في عمليات مشبوهة من أجل توفير الموارد المالية والدعم اللوجيستي اللازمين استعدادا لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة بغرض المساس بالنظام العام".