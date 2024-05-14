حزب الله ينشر مشاهد استهداف وحدة تحكم بمنطاد تجسّسي في أدميت +فيديو

العالم - لبنان

توثيق المقاومة استهدافها وحدة الإدارة والتحكم للمنطاد التجسّسي التابع لـ"جيش" الاحتلال في مستوطنة "أدميت"، شمالي فلسطين المحتلة، اليوم (الإعلام الحربي للمقاومة)

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان _ حزب الله _ الثلاثاء، مشاهد عن عملية استهدافها وحدة الإدارة والتحكم للمنطاد التجسّسي التابع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "أدميت"، شمالي فلسطين المحتلة.

وتُظهر المشاهد الاستطلاعَ الجوي للهدف، وهو وحدة تجسّس ومراقبة تابعة لكتيبة "869"، المسؤولة عن الجمع الحربي، في الجبهة اللبنانية.

كما تُظهر التحديد النقطوي للهدف، وهو النقطة المسؤولة عن تشغيل منطاد من طراز "SKYSTAR 330" للتغطية الاستخبارية المتوسطة المدى، ثمّ رفع المنطاد لإغلاق ثغرة استخبارية في اتجاه وادي الدلم، بعد تدمير المقاومة تجهيزات تلة "الكوبرا" التجسّسية.

ويظهر في المقطع إطلاق الصاروخ الأوّل، ثمّ تحليقه في اتجاه الهدف، وهو عبارة عن وحدة الإدارة والتحكم، لينقضّ عليه بصورة مباشرة.

ويُظهر المشهد إطلاق الصاروخ الثاني، ثمّ تحليقه في اتجاه الهدف، وهو طاقم إدارة المنطاد، لينقضّ عليه بصورة مباشرة.

أما الصاروخ الثالث، فانقضّ، بصورة مباشرة أيضاً، على سلك المنطاد ووحدة إطلاقه. كما ظهر جندي قتيل سقط بعد إطلاق الصاروخ الثاني.

وفي إثر ذلك، فقد الاحتلال السيطرة على المنطاد، الذي اتجه نحو الأراضي اللبنانية.