إيران والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الزراعي

العالم - ايران

وافادت وزارة الزراعة الايرانية عن عقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للتعاون الايراني -الصيني بحضور نائب وزير الزراعة الايراني "كاظم خاوازي" ونائب وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني "ما يو شيانغ"، والسفير الايراني لدى الصين "محسن بختيار" في الصين.

وفي هذا الاجتماع اكد الجانبان على تطوير وتعزيز التعاون الزراعي المشترك بين البلدين، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين إيران والصين.

وتشمل مذكرة التعاون هذه تعزيز التعاون الزراعي في مجالات البستنة والزراعة وتربية الحيوانات ومصايد الأسماك والميكنة الزراعية قضلا عن استثمار الصين في برامج التنمية الزراعية الإيرانية.