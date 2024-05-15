شاهد.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم للدعم السريع بالفاشر

العالم - خاص بالعالم

في هجوم جديد لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، قتل نحو 50 شخصا وأصيب 280 آخرون على الأقل، وفق وزارة الصحة في الإقليم.



وأوضحت وزارة الصحة في دارفور أن قرى بغرب الفاشر تعرضت للحرق وسط نزوح الآلاف، وأن قوات الدعم السريع أغلقت المداخل البرية التي تربط الفاشر بمدن السودان ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية والوقود مما أدى إلى تفشي الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال.



وكانت مصادر محلية أكدت أن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه تبادلت القصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة مع قوات الدعم السريع في الفاشر، مشيرة إلى أن الطرفين يواصلان حشد قواتهما داخل المدينة وفي أطرافها.

من جانب آخر، أجرى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اتصالين منفصلين الأول مع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، والثاني مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو 'حميدتي' حيث بحث معهما قضايا حقوق الإنسان في السودان، والأوضاع الراهنة بالبلاد

بدورها، حذرت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن ليندا غرينفيلد، من أن الفاشر على شفا مذبحة واسعة النطاق، قائلة إن على الدعم السريع إنهاء حصار المدينة وأن على القوات السودانية حماية البنية التحتية، وحثت الأطراف المسلحة على وقف التصعيد في الفاشر وحماية المدنيين، مؤكدة أنه ستكون هناك عواقب مباشرة وفورية بالنسبة للمسؤولين عن الهجوم على الفاشر.

من جانب آخر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن قلقه البالغ إزاء الحرب المستمرة في السودان. وشدد عبر منشور على منصة إكس على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل والعمل بشكل منسق لتحقيق عملية سياسية يمكنها إعادة البلاد إلى المسار الصحيح.

