اطلاق صافرات الانذار لمدة 76 ثانية في الضفة الغربية.. ما القصة؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان صافرات الانذار انطلقت لمدة 76 ثانية، وهي تمثل مرور 76 عاماً علی ذكری النكبة في فلسطين.

وانطلقت تظاهرات في مدن الضفة الغربية كان أهمها تظاهرة بدأت من ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات باتجاه ميدان المنارة.

وينظر الفلسطينيون الی ذكری النكبة بصورة مختلفة هذا العام نظراً لما شهدته غزة من عدوان اسرائيلي وابادة جماعية والذي اعتبره الكثير نكبة جديدة تفوق النكبة الفلسطينية عام 1948.

وتعتبر أهم ركیزة في احياء ذكری النكبة الفلسطينية، المشاركون فيها من الأجيال الجديدة الذين لازالوا يحفظون أسماء مدنهم التي غير الاحتلال اسماءها الی أسماء عبرية.

وكان الاحتلال يعول علی مقولة اطلقها مؤسس الكيان الصهيوني، بن غوريون الذي قال ان الكبار يموتون والصغار ينسون، لكن الثبات الفلسطيني علی الارض، غير المعادلات فقد مات الكبار لكن الصغار لازالوا مصرين علی حق العودة وتحرير بلدهم من براثن الاحتلال.