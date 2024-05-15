شاهد/استهداف القسام لمركبة وتجمع لجنود الاحتلال شرق رفح

العالم- فلسطين

وتضمنت المشاهد استهداف دبابة ميركافاة وناقلة جند بعبوتي شواظ واستهداف دبابة أخرى بقذيفة الياسين105.

وتُظهر المشاهد هبوط طائرات مروحية لنقل القتلى والجرحى.

وأصدر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الثلاثاء عدداً من البلاغات العسكرية حول تصدي مجاهدي القسام لقوات العدو المتوغلة في عدد من محاور القتال، ومواصلة خوضهم الاشتباكات الضارية مع جنود وآليات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، إضافة إلى استمرار دك التحشدات العسكرية للعدو بالصواريخ وقذائف الهاون في مختلف المناطق.