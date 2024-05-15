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روسيا تعلن سيطرتها على بلدة جديدة في جنوبي أوكرانيا

الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

تقدم روسي جديد في الساحة الأوكرانية.. وزارة الدفاع الروسية اعلنت ان قواتها سيطرت على قرية روبوتينه بالكامل في جنوب أوكرانيا والتي تحمل رمزية لأنّها كانت واحدة من القرى القليلة التي استعادتها كييف خلال الهجوم المضاد في صيف العام الماضي.

العالم خاص بالعالم

واضافت ان قواتها الجوية أسقطت عشرة صواريخ أتاكمز طويلة المدى أطلقها الجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم.

واوضحت الوزارة أنه تم تدمير تسع طائرات مسيرة هجومية والعديد من الأسلحة الجوية الأخرى التي أطلقتها أوكرانيا على منطقة بيلجورود.

بالاضافة الى اسقاط خمس طائرات مسيرة هجومية فوق منطقة كورسك الروسية.

الجيش الأوكراني اعلن أنه اضطرّ إلى التراجع في بعض أجزاء الجبهة الشمالية في منطقة خاركيف، حيث تتقدّم القوات الروسية بعدما باشرت موسكو قبل أيام، هجوما جديدا على طول الحدود.

واضافت هيئة الأركان الأوكرانية انه في بعض المناطق قرب لوكيانتسي وفوفتشانسك، وبسبب قصف وهجوم للمشاة، تراجعت الوحدات العسكرية باتجاه مواقع مناسبة تجنّبا لتسجيل خسائر.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قام بزيارة الى العاصمة الاوكرانية كييف، واكد من هناك على مساعدتها عسكريا بقيمة ملياري دولار، وذلك بعد أسابيع على إقرار واشنطن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تأخر اعتمادها من جانب الكونغرس لأشهر.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قام بالغاء رحلات مقررة له خارج البلاد في الأيام المقبلة، بسبب الاوضاع العسكرية على الجبهات.

ويؤكد الخبراء ان موسكو ربما تحاول إجبار أوكرانيا على تحويل قواتها من مناطق أخرى على خط الجبهة، مثل المنطقة المحيطة ببلدة تشاسيف يار الاستراتيجية في دونيتسك، حيث تتقدّم روسيا أيضاً.

وكان زيلينسكي قد اكد ان منطقتي دونيتسك وخاركيف هما الأكثر صعوبة الآن.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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