الإحتلال يستهدف مدنيين تجمعوا لالتقاط إشارة أنترنت بمدينة غزة

العالم - خاص بالعالم

واستهدفت غارة إسرائيلية عددا من الفلسطينيين تجمعوا لالتقاط إشارة انترنت في احد احياء مدينة غزة موقعة عشرات الشهداء والجرحى حسب ما ذكرت مصادر فلسطينية.

كما أودى قصف اسرائيلي لمركبة مدنية بشمال القطاع، بحياة ثلاثة فلسطينين وإصابة آخرين، واستشهد ايضا ثلاثة فلسطينيين في قصف صاروخي لمركبة في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، كما استشهد تسعة اشخاص واصيب آخرون جراء قصف طال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع.



ومع انسحاب قوات الاحتلال من حي الزيتون بعد معارك طالت ستة ايام و انقشاع غبار المعارك بدءت تتكشف جرائم الاحتلال في الحي الواقع جنوب مدينة غزة، والتي لم تسلم منها عيادة طبية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونورا في حي الصبرة واستشهد فيها عدد من الفلسطيين جراء قصف اسرائيلي، وذلك بعد يوم من استهداف الاحتلال مدرسة للانروا كانت تؤي النازحين في مخيم النصيرات فيما تواصل طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء.

انسانيا اتهمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف الكيان الاسرائيلي بالتسبب في نزوح قرابة خمسمائة ألف شخص إلى مناطق غير آمنة، خلال عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل نحو عشرة ايام.

مشيرة إن تصعيد الأعمال العدائية الإسرائيلية في رفح وجميع أنحاء قطاع غزة، أدى إلى تعميق معاناة مئات الآلاف من الأطفال الذين عانوا كابوسا متواصلا طوال سبعة اشهر.



مشددة أن العمليات الإنسانية التي تعد شريان الحياة الوحيد لجميع السكان في كل أنحاء القطاع أصبحت مهددة.

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