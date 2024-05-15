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فيديو خاص: لافتات متظاهري رام الله، ماذا كتب عليها؟!!

الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في رام الله بأن تظاهرات خرجت في كل مدن الضفة الغربية وحتى الداخل الفلسطيني المحتل، وان غالبيتها رفعت شعارات تأييد للمقاومة الفلسطينية في غزة وللشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة هناك.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا أن المتظاهرين اعتبروا أن ما يجري في القطاع نكبة جديدة للشعب الفلسطيني تضاف الى النكبات التي عاناها منذ 76 عاما، والتي رغم كل ما حدث على مدى الاشهر السبع الماضية فإن صوت العودة ظل حاضرا وقويا في هذه التظاهرات.

واشار مراسل العالم الى أن المتظاهرين رفعوا في التظاهرة اسماء القرى والمدن المهجرة وكذلك رفعوا شعارات العودة، بمشاركة عدد كبير من قادة الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية واعضاء من منظمة التحرير في القطاع الذين استطاعوا مغادرة القطاع والوصول الى الضفة الغربية.

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