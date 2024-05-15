نتنياهو: لن استبدل حكم 'حماستان' بـ'فتحستان'

العالم- فلسطين المحتلة

وأبدى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الاربعاء معارضته ان تتولى "اسرائيل"، "السيطرة" على قطاع غزة بعد الحرب.

وقال غالانت في مؤتمر صحافي في تل ابيب "طالبت بإيجاد بديل مختلف عن سلطة حماس في غزة لكنني لم أحصل على إجابات" مضيفا أن "وجود قيادة عسكرية إسرائيلية في غزة قرار سيء.. هذا الحل سيكلف الكثير من الأرواح". وشدد على ان اسرائيل "يجب الا تحكم حياة المدنيين في غزة" قائلا "أدعو رئيس الوزراء إلى إعلان أننا لن نحكم غزة… لن أقبل أن تسيطر إسرائيل على غزة".

وأضاف إن حكما عسكريا إسرائيليا لقطاع غزة سيكون بمثابة "اتجاه خطير يكلف تل أبيب مزيدا من الدماء".

وبشأن الوضع في قطاع غزة، قال غالانت: "يجب علينا القضاء على القدرة السلطوية لحماس، والمفتاح لذلك هو النشاط العسكري وإقامة حكم مدني"، على حد زعمه.

وفي غياب مثل هذا التحرك، وفق غالانت، "يظل هناك خياران: حكم حماس أو الحكم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة".

واعتبر أن "عدم اتخاذ القرار هو بمثابة اتخاذ أحد أسوأ الخيارات".

وطالب بـ"أن تسيطر العناصر الفلسطينية المدعومة من الدول العربية على قطاع غزة (لم يسمها)، هذه مصلحة إسرائيل من أجل تحقيق أهدافها"، على حد قوله.

غالانت، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى اتخاذ قرار "والإعلان أن إسرائيل لن يكون لها سيطرة مدنية على قطاع غزة، ولن يكون هناك حكم عسكري في غزة".

ورد نتنياهو على وزير الحرب الاسرائيلي: لست مستعدا لاستبدال حكم حماستان بفتحستان، معتبرا ان "القضاء على حماس دون أي ذرائع هو الشرط الأول بشأن اليوم التالي".

واضاف "لن تدخل أي جهة للإدارة المدنية لشؤون غزة وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية".

وفي وقت سابق الأربعاء، ادعى نتنياهو في خطاب متلفز أن الحديث عن "اليوم التالي للحرب سيبقى مجرد كلام فارغ من المضمون إذا بقيت حماس سليمة" وفق تعبيره.

وأردف أنه "إلى أن يتضح أن حماس لا تسيطر على غزة عسكرياً، لن يكون أي طرف مستعداً لتولي الإدارة المدنية لغزة خوفاً على سلامته".