شهداء بقصف للقطاع و4 اصابات بقلقيلية واعتقال شاب في الخليل

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت مصادر محلية إن عددا من الشهداء ارتقوا وأصيب مواطنون آخرون بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة الحلقاوي خلف مدرسة رابعة وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن شهيدا وصل لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ارتقى عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال.

وارتقى عدد من الشهداء بقصف استهدف مبنى في منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، وفي قصف منزل لعائلة جحجوح في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

إصابة أربعة مواطنين برصاص الاحتلال في قلقيلية

أصيب 4 مواطنين، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وقالت وزارة الصحة إن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابة متوسطة في الحوض وإصابة طفيفة في الساق، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية.

بينما أوضحت مراسلة "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا"، أن أربعة مواطنين أصيبوا، أحدهم في البطن والآخرون في الأطراف السفلية، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات شهدتها مدينة قلقيلية.

وخلال اقتحام المدينة، داهم جنود الاحتلال عدة منازل وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، عرف من بينها منزل المواطن غسان جبريل، كما نصب جنود الاحتلال الحواجز العسكرية وسط المدينة.

الاحتلال يعتقل شابا ويداهم عددا من المنازل في بلدتي السموع وبني نعيم في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، شابا خلال اقتحامها بلدتي السموع وبني نعيم في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة السموع جنوب الخليل، واعتقلت الشاب محمد السلامين، عقب مداهمة منزله وتفتيشه في خلة العدس، بالإضافة إلى مداهمة عدد من منازل المواطنين في منطقة رافات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق الخليل من منطقة ياقين، باتجاه مناطق البرية التابعة للبلدة.