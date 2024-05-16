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المقاومة العراقية تعلن استهدافها مصفى حيفا النفطي + فيديو

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الخميس، أنها استهدفت مصفى حيفا النفطي الإسرائيلي بواسطة الطيران المسير، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

العالم _ العراق

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مصفى حيفا النفطي بأراضينا المحتلة صباح اليوم الخميس الموافق 16/ 5 / 2024، بواسطة الطيران المسير".

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرارها في "دك معاقل الأعداء".

وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" قبل أيام قليلة أنها استهدفت ميناء عسقلان النفطي بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور).

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