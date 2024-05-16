وفد من البنتاغون يناقش انسحاب القوات الأمريكية من النيجر

العالم - الأميركيتان

واستقبل وزير الدفاع النيجرى الجنرال ساليفو مودي وفد البنتاغون الذي ترأسه كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع الأميركي للعمليات الخاصة، وفق بيان لوزارة الدفاع الأميركية.

ويتمركز نحو 650 جنديا أميركيا وعدة مئات من العمال المتعاقدين في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وقالت النيجر إنها تهدف إلى انسحاب “منظم وآمن في أسرع وقت ممكن” للجنود الأميركيين الذين أعلن النظام أن وجودهم “غير قانوني”.

وكان القادة العسكريون في النيجر قد طردوا سابقا القوات الفرنسية .

وقالت نيامي إن هذا هو أول اجتماع رسمي منذ انسحاب النيجر في آذار/مارس من اتفاقية تعاون عسكري مع الولايات المتحدة.

وقبلت واشنطن في نيسان/أبريل سحب قواتها التي يوجد معظمها في قاعدة للطائرات المسيّرة بالقرب من أغاديز في الشمال.

وقال رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين الثلاثاء إن النيجر قطعت تعاونها العسكري مع واشنطن بسبب “تهديدات” وجهها مسؤولون أميركيون.