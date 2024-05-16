كاميرا العالم ترصد وصول أول باخرة للرصيف البحري الأمريكي في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وتتواجد كاميرا العالم بعد ثمانية اشهر من الحرب الاسرائيلية المدمرة والمستمرة على قطاع غزة، قرب النقطة الاقرب للميناء والرصيف البحري الذي انتهى اليوم الخميس تجهيزه من قبل الولايات المتحدة الامريكية الذي من المفترض ان تصل هذه البواخر الى هذا الميناء والرصيف في مدينة غزة من أجل إنزال المساعدات الانسانية لقطاع غزة والذي من المفترض ان تصل قبل عدة ايام.

ولكن التجهيز لهذا الرصيف والميناء الذي تشرف عليه امريكا اتخذ زمنا من الوقت والايام والاشهر.

ويحاول المواطنون الوصول الى اقرب نقطة لهذا الميناء كي ينظر الى بصيص أمل حياة كريمة في قطاع غزة.

وكان قد أعلن الجيش الأميركي، اليوم الخميس، استكمال بناء رصيف بحري بساحل قطاع غزة لإدخال مساعدات مع استمرار الحرب هناك.

وذكر بيان للقيادة المركزية الأميركية تثبيت الرصيف البحري المؤقت على شاطئ غزة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ شاحنات المساعدات في التحرك نحو شاطئ غزة خلال الأيام المقبلة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الأمم المتحدة ستتسلم المساعدات القادمة عبر الرصيف البحري وتنسق توزيعها في غزة، مشددة بالقول: "لم تدخل أي قوات أميركية إلى غزة في إطار عملية تثبيت الرصيف البحري".

كما أفاد مسؤول أمريكي، الأربعاء، بأن الرصيف العائم الذي سيسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من البحر، تحرك من ميناء أسدود الإسرائيلي باتجاه القطاع.

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