أكثر من 500 شهيد في الضفة الغربية بالقدس المحتلة خلال الحرب على غزة

العالم – خاص بالعالم

كثيرةٌ أيام الوداع صارت في طولكرم، ثلاثةُ شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام واسع شنه جيش الاحتلال في مدن الضفة الغربية، تركز على محال الصرافة ومصادرة أموال منها، واصابة واعتقال آخرين.

في نابلس، انتشر جيش الاحتلال على مداخل ومخارج المدنية، بذريعة البحث عن منفذ عملية طعن أدت إلى إصابة مستوطن قرب دوار سلمان الفارسي عند مدخل بلدة حوارة الشرقي جنوبي المدينة

أكثر من خمسمئة شهيد ودعت الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خلال الحرب على غزة، ومئات الاقتحامات وتدمير البنى التحتية تركزت في مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية.

اعتاد الفلسطينيون في الضفة الغربية على وداع الشهداء بشكل يومي، هي حربٌ إذا ضد كل ما هو فلسطيني، كل القطاعات مستهدفة، وكل الفلسطينيون المقاتلين والمدنيين في مرمى رصاص الاحتلال.

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