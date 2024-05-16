إيران ترسل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى منكوبي السيول في أفغانستان

العالم - إيران

وبحسب التقارير الإحصائية، فقد خلف هذا الحادث، خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات، في ولاية بغلان وسائر المناطق والولايات الأفغانية؛ وعليه فقد بعث رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني بالوكالة "مولوي مطيع الحق"، طلبا إلى الهلال الأحمر الإيراني لإرسال مساعدات إنسانية إلى اهالي المناطق المنكوبة بالسيول الأخيرة في هذا البلد.

وأكدت عاليشوندي، بأن الهلال الأحمر الإيراني سيبادر إلى إرسال شحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يشمل الغذاء والأدوات الصحية إلى أفغانستان.

كما أشارت هذه المسؤولة إلى استعداد الهلال الأحمر الإيراني لإيفاد فرق طبية وإغاثية، لو اقتضت الحاجة، إلى المناطق المنكوبة بالسيول في أفغانستان للقيام بمهامهم الإنسانية هناك.