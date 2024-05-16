الرئيس الإيراني يعلن إحياء 300 مصنع معطل في مازندران

العالم - إيران

وأضاف رئيسي في تصريح أمام الصحافيين أن: مازندران تتمتع بطاقات كبيرة بما فيها الزراعية والصناعية والسياحية والبحر والغابات، وهي إمكانات وطاقات تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الوزراء لمحافظة مازندران.

وقال الرئيس رئيسي إنه تم في الجولة الأولى من زيارة مازندران المصادقة على قرارات واتخذت إجراءات جيدة.. وسيتم خلال هذه الزيارة، متابعة قرارات الزيارة الأولى.

وأكد الرئيس الإيراني ضرورة إفساح المزيد من المجال للتعاونيات والقطاع الخاص وقال إن حكومته جاهزة لدعم هذه القطاعات في محافظة مازندران وباقي المحافظات.

قال رئيسي: إننا وصلنا في صناعة الورق والخشب من 4 آلاف طن إلى 40 ألف طن وتمت إعادة الازدهار إلى صناعة النسيج في هذه المحافظة، ونتحرك باتجاه القضايا اللاحقة.