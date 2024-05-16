القمة العربية في البحرين..ماذا قال قادة العرب في كلماتهم خلالها؟

العالم-البحرین

وتناقش القمة قضايا وملفات عديدة، في مقدمِها القضية الفلسطينية في ظل استمرار الحرب الصهیونیة على غزّة، ومن المقرر أيضاً أن تبحث القمة ملفات سورية ولبنان واليمن والسودان وغيرها.

وافتتح ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أعمال القمة التي تسلم رئاستها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ممثلا للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حيث قال الملك البحريني إن القمة العربية تنعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتهديدات تمس الأمة في أمنها وسيادتها، داعيا لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط إلى جانب بحث عضوية فسطين في الأمم المتحدة.

محمود عباس: الحكومة الفلسطينية الجديدة لم تحصل على أي دعم مالي

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن الحكومة الفلسطينية الجديدة لم تحصل على أي دعم مالي، كما كان متوقعاً، رغم ترحيب العالم بها. وأضاف أن "إسرائيل" تواصل قتل الشعب الفلسطيني في غزة بدعم أميركي.

عباس

وأشار إلى أن "أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً، وتسهيل وصول المساعدات"، معرباً عن إشادته بتحركات شعوب العالم "التي أثبتت أنها تتمسك بمعايير حقوق الإنسان أكثر من دولها ومؤسساتها".

بن سلمان يدعو المجتمع الدولي للعمل على وقف العدوان على غزة

دعا ولي العهد السعودي في افتتاح القمة العربية في البحرين المجتمع الدولي للقيام بواجباته في وقف العدوان على قطاع غزة وإيصال المساعدات، مجدداً "الموقف الثابت بشأن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس".

وأضاف أن السعودية تشدد على أمن البحر الأحمر ووقف أي نشاط يؤثر على الملاحة البحرية.

رئيس جزر القمر: علينا جميعا مسؤولية تاريخية لوقف حرب غزة

قال رئيس جزر القمر غزالي عثماني إن "الإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تثير الضمائر وتنتهك الأخلاق والأديان وتتحدى الإنسانية"، مضيفا: "على جميعا مسؤولية تاريخية للدفاع عن المظلومين والتصرف فورا ووقف هذه الحرب التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن في فلسطين"، معربا عن تقديره لجهود قطر ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وطالب عثماني بتوحيد الجهود لتحقيق حل عادل وسريع للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

رئيس العراق: ما يفعله الكيان الصهيوني يعد إبادة جماعية

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إن ما يفعله "الكيان الصهيوني" في قطاع غزة يعد إبادة جماعية بكل المقاييس، مجددا "وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

رشيد

في سياق آخر، دعا رشيد جميع الأطراف المتنازعة بالسودان إلى الحوار من أجل حل الأزمة، معربا في ذات الوقت عن دعمه أي خطوات لحصول الشعب اليمني على الاستقرار. وأشار إلى أن "العراق يرفض الانتهاكات التي تطاول أراضيه أو استخدامها للاعتداء على الآخرين".



السيسي: "إسرائيل" تواصل التهرّب من مسؤوليتها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن إسرائيل تواصل التهرّب من مسؤوليتها لوقف إطلاق النار، وتمضي قدماً في عمليتها برفح، مضيفاً أن مصر ستظل على موقفها برفض تهجير الفلسطينيين، أو خلق ظروف تجعل الحياة في غزة مستحيلة.

السيسي

ومضى قائلاً: "الوضع الحرج يتطلب ضم أيدينا معاً لوضع حد فوراً للحرب ضد الفلسطينيين، ومنحهم حقوقهم في إقامة دولتهم المستقلة".

الملك الأردني: نرفض الفصل بين الضفة وقطاع غزة

أعرب الملك الأردني عبد الله الثاني عن رفضه الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيراً إلى أن "إحقاق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها، (وكذلك) دعم الفلسطينيين لقيام دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران". وشدد الملك عبد الله على ضرورة دعم وكالة أونروا وزيادة مخصصاتها المالية للاستمرار بقيامها بدورها الإنساني.

وفي شأن آخر، أكد الملك الأردني أن "الأردن سيواصل الدفاع عن سيادته وصد الجماعات المسلحة، لا سيما تلك التي تعمد إلى تهريب المخدرات عبر الحدود".

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي:

نجدد إدانتنا للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة ودعمنا جهود جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لإدانة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

أبو الغيط: الشعوب العربية لن تنسى العنف الإسرائيلي الأعمى

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العدوان الصهيوني على غزة "متوحش"، ولن تنسى الشعوب العربية هذا "العنف الأعمى".

واضاف ان الاحتلال والسلام لا يجتمعان وطريق السلام (التسوية) في الإقليم يقتضي منهجا مختلفا وأن يتخلى الاحتلال عن أوهام الاحتفاظ بالأرض والسيطرة على البشر.

وتابع قائلا: ان التهجير القسري مرفوض عربيا ودوليا وإنسانيا وأخلاقيا. إسرائيل تواصل عمليات التطهير العرقي في غزة بقوة السلاح.

رئيس المفوضية الأفريقية يناشد العالم لوقف حرب غزة

ناشد رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فقي محمد، العالم بضرورة وقف الحرب على غزة، مشيداً بمساعي مصر وقطر في هذا الصدد. وأضاف في شأن آخر أن حرب السودان يجب أن تتوقف "وعلى شعب السودان الجلوس معاً لحل الخلافات".

غوتيريش: العالم يعاني بسبب ما يحصل في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن "العالم يعاني بسبب ما يحصل في غزة ونأمل ألا ينتقل الصراع إلى أماكن أخرى"، مضيفاً أن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.. والهجوم على رفح غير مقبول". وفي شأن آخر، قال غوتيريس إن "الحرب في السودان تدمر شعبه وتعيق إيصال المساعدات بينما يعاني الملايين من المجاعة".

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي:

-نندد بالدمار غير المسبوق بقطاع غزة ونطالب مجددا بوقف الحرب في القطاع.

- نطالب بتنفيذ حل الدولتين ووقف حرب غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

- الأوضاع في السودان والحرب يجب أن تتوقف فورا وأن يجل أهل السودان في حوار مباشر بعيد عن أي تدخل خارجي.

- ندعم ليبيا في مصالحة وطنية للمضي بوطنهم إلى بر الأمان.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين أمير طه:

- ندعو لمؤتمر دولي لمعالجة ما يجري في دولة فلسطين.

- لاتخاذ القرار تمكن الفلسطينيين من البقاء على أرضهم ونشحذ كل المسؤوليات لوقف الحرب الدموية.

- لتحريك كل الوسائل القانونية والقضائية حتى نضمن حماية أبناء الشعب الفلسطيني ومحاسبة الجناة.

بشار الأسد يشارك في القمة العربية دون إلقاء كلمة

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في القمة العربية، دون القاء كلمة.



وضم وفد الحکومة السوریة وزير الخارجية فيصل المقداد، ونائب وزير الخارجية بسام الصباغ، ومعاون وزير الخارجية حبيب عباس، والسفير السوري في البحرين محمد علي إبراهيم، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية حسام الدين آلا.

الرئيس الجزائري يتغيّب عن ثالث قمة عربية

يتغيّب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن ثالث قمة عربية على التوالي، ليمثله في البحرين وزير الخارجية أحمد عطاف. وأعلنت الخارجية أن عطاف سيمثل الجزائر في مؤتمر القمة على مستوى الرؤساء والقادة العرب، بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري التمهيدي لوزراء الخارجية الذي عُقد الاثنين الماضي.