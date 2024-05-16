 قراءة في التطورات والهزائم المتتالية لجيش الإحتلال في غزة

العالم – العين الإسرائيلية

ويبحث البرنامج في صعوبة القتال في غزة وقسوته، وربما سيطول أشهرا عدة بسبب التصدي الذي يواجهه جيش الاحتلال من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والذي تسبب بمقتل 12 جنديا اسرائيليا في اسبوع واحد فقط، وهو ما اكتشفه مسؤول سابق في الشاباك.

وحول قراءة هذه التطورات والهزائم والخسائر المتتالية لجيش كيان الاحتلال الاسرائيلي، أشار حسن حجازي الخبير بالشأن الاسرائيلي الى أسباب هزائم الإحتلال تعود بالدرجة الاولى الى نتيجة الغرور الصهيوني الذي يظن بأنه قد تمكن من ضرب المقاومة الفلسطينية رغم ان العديد من الخبراء والمحللين والعسكريين الصهاينة قد حذروا من هذه المسألة وقالوا ان قطاع غزة سيتحول الى مستنقع يغرق فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي، وانه ليس بإمكان العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش تغيير المواقع الامنية والاستراتيجية في القطاع وليس بمنظورها القضاء على قدرات المقاومة الموجودة بين البيئة الشعبية الفلسطينية.

كما تطرق البرنامج إلى شراسة المقاومة ضد جيش الاحتلال في مناطق القتال في قطاع غزةن حيث تمكن المقاومون من اطلاق صواريخهم باتجاه مستوطنات غلاف لاسيما على سديروت الذين يعيشون حالة من الهلع والخوف والنزوح ايضا.

كما ألقى البرنامج الضوء على مواقع التواصل الإسرائيلية التي تفاعلت مع قصف مستوطنات غلاف قطاع غزة وسخرت من مقولة نتنياهو بالنصر المطلق، حيث وردت بعض التعليقات حيث علق ازفيكا قائلا:"هكذا يبدو الفشل المطلق"، وقال ساغي:" نحن في العام 2024 ونحن ننبطح على الارض من الصواريخ.. هذا عار!"، واما اميتاي فقالت:" هذا لا يعقل اين الردع أين تصفية حماس انهم لا يزالون يجرؤون"..

ضيف البرنامج:

- حسن حجازي الخبير بالشأن الإسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...